Leisure Suit Larry Wet Dream Dry Twice: disponibile da oggi su console

Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice, ultimo capitolo della serie punta e clicca, è disponibile da oggi anche su Nintendo Switch, Xbox One, e PlayStation 4. Il publisher Assemble Entertainment e lo sviluppatore CrazyBunch portano l’affascinante Larry su console dopo che la versione PC ha vinto come “Best Classic Adventure of 2020” agli Adventure Game of the Year (AGOTY) Awards. .

Questa la sinossi del gioco:

Dopo molti anni disastrosi, esercitando il suo “carisma” su legioni di adorabili donne, il leggendario signore dell’amore Larry Laffer è finalmente pronto per stabilirsi in una vita tranquilla di felicità domestica. Dopo le avventure del primo gioco, Wet Dreams Don’t Dry, il nostro eroe affamato si è ritrovato bloccato a Cancum dopo aver incontrato l’unica donna che poteva finalmente convincerlo a lasciarsi alle spalle la vita da single. C’è solo un problema: Faith, la ragazza coraggiosa che ha rubato il cuore di Larry, è scomparsa tra le tante isole del paradiso tropicale di Kalau’a.

“I giocatori si sono goduti la recente avventura di Larry su PC e siamo molto entusiasti di offrire questa esperienza ai possessori di Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4”, ha affermato Stefan Marcinek, CEO di Assemble Entertainment. “È un gioco divertente e affascinante, perfetto per il soggiorno o per i pendolari possessori di Nintendo Switch, quindi qualunque sia la tua piattaforma preferita, Larry è pronto a partire!”

In Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice, i giocatori dovranno guidare il coraggioso protagonista attraverso più di 50 luoghi disegnati a mano, incontrando personaggi esilaranti vecchi e nuovi e risolvendo enigmi sfacciati e talvolta subdolamente birichini lungo il percorso.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Caratteristiche chiave:

Ottimizzato per livelli amorosi altissimi: il team di CrazyBunch ha lavorato duramente per perfezionare il titolo per un’esperienza più fluida per le console Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4.

Chi non ama Larry?: Wet Dreams Dry Twice porta l’umorismo impertinente, i giochi di parole sfacciati e talvolta allusioni che i fan della serie cercano, insieme ad un gameplay Point-and-Click collaudato, una bella grafica e una brillante recitazione vocale.