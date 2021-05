PlayStation: i primi giochi in sconto per i Days of Play

Attesi al 26 maggio al 9 giugno, i nuovi saldi di PlayStation (denominati Days of Play) includeranno una vasta scelta di giochi in sconto. Queste promozioni, lo ricordiamo, sono disponibili tramite alcuni selezionati retailer e oggi sono ha svelato alcuni dei titoli che andranno in sconto.

Gli sconti dei Days of Play sono ovviamente validi su PlayStation 4 e PlayStation 5. Tra i titoli presenti troviamo alcune delle esclusive più amate e più recenti. Ecco l’elenco completo:

Death Stranding

Ghost of Tsushima

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4)

Predator: Hunting Grounds

Sackboy: A Big Adventure (PS4)

The Last of Us Part II

Demon’s Souls (PS5)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS5)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: Ultimate Edition (PS5)

Sackboy: A Big Adventure

The Nioh Collection

Oltr a questi giochi, sono presenti anche una selezioni di sconti su una serie della collana PlayStation Hits. Si tratta di titoli che hanno superato un numero elevato di copie vendute e che vengono riproposti ad un prezzo scontato, un po’ come accaduto sulle vecchie console con la linea platino.

Cosa ne pensate di questi sconti? Ne approfitterete per recuperare qualche titolo che vi siete persi nel corso degli scorsi anni? Continuate a seguire GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.