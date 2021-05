Iron Harvest: story trailer di Operation Eagle

Dopo l’annuncio di fine aprile, King Art Games e Deep Silver hanno fatto uscire un nuovo filmato di Operation Eagle, contenuto aggiuntivo in arrivo sullo strategico Iron Harvest. Si tratta dallo story trailer che mostra i deserti dell’Arabia.

Il nuovo contenuto porterà una nuova campagna con 7 missioni e una nuova fazione, Usionia. Operation Eagle sarà disponibile a partire dal 28 maggio.

Questa la descrizione del DLC attraverso la pagina Steam:

Dopo la Grande Guerra, il mondo è nel caos e si stanno tracciando nuove frontiere. Usonia vuole fare del 20o secolo il “Secolo dell’America”, mentre un vecchio nemico nascosto nell’ombra tenta di salire al potere con la forza.

Nuova campagna

Una nuova campagna completa di Iron Harvest, in giocatore singolo o fianco a fianco in modalità cooperativa, con 7 appassionanti missioni, più di 25 minuti di nuovi filmati e decine di nuovi alleati e nemici.

Nuova fazione: Usonia

L’Unione Americana di Usonia è stata in disparte durante la Grande Guerra ed è diventata un colosso economico e militare, sotto lo sguardo ignaro delle vecchie élite europee. Usonia potrebbe diventare un faro di speranza per gli oppressi e portare a tutti libertà e giustizia, oppure soccombere alle tentazioni del potere e diventare un nuovo impero che regna con pugno di ferro. Il contenuto aggiuntivo comprende la nuova fazione “Usonia”, versione 1920+ degli Stati Uniti. Più di 30 nuove unità di fanteria, mech e edifici per queste fazioni.

Nuovo tipo di unità: le unità aeree!

Vola nel blu e conquista il mondo con le nuove unità aeronave per tutte le fazioni. Questi primi prototipi di macchine volanti sono di classi diverse, dagli agili aviomotori alla colossale corazzata dell’ammiraglio Mason, eroe della fazione di Usonia; attraversano ogni terreno e fanno piovere morte dal cielo. I soldati più audaci possono addestrarsi come parà e compiere pericolose missioni dietro le linee nemiche. Adatta le tue strategie e prepara le difese con le nuove meccaniche di contraerea per tutte le fazioni di Iron Harvest!