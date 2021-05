Blaze e le mega macchine Piloti di Axle City annunciato per questo autunno

Nel corso della giornata odierna, Outright Games ha annunciato Blaze e le mega macchine Piloti di Axle City. Si tratta di un racing game con i kart basato sulla celebre serie di Nickelodeon.

Nel cast di protagonisti troviamo Blaze e il monster track, insieme al pilota AJ e tutti i loro amici, ovvero Pickle, Darington, Zeg, Starla, Stripes e persino l’imbroglione Crusher. Protagonista delle corse sarà la città di Axle, con una missione per vincere il campionato. Sarà possibile per i giocatori scegliere uno dei sette amici oppure giocare con amici e parenti nella modalità a schermo condiviso per quattro giocatori, sfidandosi per conquistare la vittoria.

Scopriamo le caratteristiche principali:

Un gioco perfetto per i bambini – Include contenuti educativi STEM e una modalità di guida automatica con comandi intuitivi per i giocatori più giovani.

Power Up – Aumenta la tua velocità con i power-up ed esegui acrobazie e mosse speciali in alcuni fantastici tracciati, come Race to Eagle Rock, Stuntmania e molti altri.

Scegli il tuo stile – Personalizza i personaggi e attiva le loro abilità uniche per battere gli avversari.

Gareggia con gli amici – Gioca insieme nella modalità a schermo condiviso per quattro giocatori.

Outright Games pubblicherà Blaze e le mega macchine Piloti di Axle City su Nintendo Switch, PlayStation Xbox (solo in versione digitale) e PC (via Steam) nel corso di questo autunno. Il publisher incaricato di portare il gioco sul mercato è Bandai Namco, che ha rilasciato un nuovo trailer che trovate subito qui in basso, insieme ad un nuovo set di screenshot disponibile in questa notizia. Restiamo in attesa di un annuncio in merito alla data di uscita.