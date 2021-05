Void Terrarium++: ecco il trailer di lancio

Da noi in Europa arriverà fra qualche giorno, il 21 maggio, ma da oggi Void Terrarium++ è disponibile in Nord America. per questo il publisher NIS America ha deciso di far uscire il trailer di lancio del loro primo titolo per PlayStation 5. Potete vederlo qui sotto.

A proposito del gioco:

In un mondo contaminato da funghi tossici, un robot di manutenzione scartato trova una ragazza di nome Toriko sull’orlo della morte. Dopo averla curata, i giocatori capiranno subito che potrebbe benissimo essere l’ultima persona rimasta ed è altamente vulnerabile alle condizioni mortali del mondo esterno. Per garantire la sua sopravvivenza, il robot e il suo nuovo amico, un’intelligenza artificiale dismessa nota come IA di fabbrica, creano un rifugio per lei all’interno di un terrario. Per rafforzare il terrario e la cattiva salute di Toriko, il robot solitario deve avventurarsi nella landa desolata per raccogliere risorse mentre combatte contro le macchine vagabonde e le creature mutanti che vagano lì. Lungo la strada, il futuro incerto dell’esistenza di Toriko e dell’intera razza umana, verrà lentamente alla luce…

Caratteristiche Principali:

Speranza in un mondo gelido : Dal creatore di A Rose in the Twilight e htoL#NiQ:The Firefly Diary, questa straziante avventura roguelike combina immagini accattivanti con una storia post-apocalittica cupa ma stravagante.

: Dal creatore di A Rose in the Twilight e htoL#NiQ:The Firefly Diary, questa straziante avventura roguelike combina immagini accattivanti con una storia post-apocalittica cupa ma stravagante. Aggiornamento di Sistema : Void Terrarium++ funziona meglio che mai su PlayStation 5 e viene fornito in bundle con contenuti aggiuntivi come nuove emote, abiti, acconciature e un ambiente tutto nuovo da esplorare.

: Void Terrarium++ funziona meglio che mai su PlayStation 5 e viene fornito in bundle con contenuti aggiuntivi come nuove emote, abiti, acconciature e un ambiente tutto nuovo da esplorare. Protocollo legacy: Lo straordinario stile visivo di Void Terrarium, l’esclusivo gameplay roguelike e il sistema di custodia fanno ritorno.

