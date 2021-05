Ratchet & Clank Rift Apart: armi e movimenti nel nuovo filmato

Manca sempre di meno all’arrivo dell’attesa esclusiva PlayStation 5, Ratchet & Clank Rift Apart: il nuovo capitolo con protagonisti il lombax e il robot arriverà infatti l’11 giugno. Per ingannare l’attesa, Sony e Insomniac Games hanno deciso di pubblicare un ciclo di video che mostra cosa dovranno attendersi i giocatori all’interno del gioco. I primi argomenti trattati in questo “quasi lancio” sono le armi e gli spostamenti.

Come scritto nelle pagine del PlayStation Blog:

Come negli episodi precedenti della serie, anche in Ratchet & Clank: Rift Apart troverete il caratteristico arsenale di armi potentissime, dalle classiche e micidiali Buzz-lame, a nuovi strumenti di distruzione come il Gravitempesta e l’Acceleratore negatronico. Le funzionalità uniche del controller wireless DualSense aumentano l’immersività: premendo i grilletti adattivi a metà corsa o fino in fondo potrete alternare la tipologia di colpo di alcune armi, con un effetto devastante: il feedback aptico del controller vi permetterà di sentire la forza di ogni esplosione, mentre gli altoparlanti integrati amplificheranno ogni clic delle vostre armi.

Oltre all’incredibile arsenale di armi, Ratchet (e di conseguenza Rivet) avrà a disposizione nuove mosse da utilizzare dentro e fuori dai combattimenti. Il FendiLink vi permetterà di spostarvi in un altro punto del campo di battaglia, mentre lo Scatto Phantom di schivare gli attacchi nemici uno dopo l’altro.

Ma lasciamo la parola qui sotto a Zurkon Jr. e all’episodio sulle armi del suo party di quasi lancio.