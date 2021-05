Saints Row The Third Remastered arriverà su next-gen tramite l’update gratuito

All’inizio di questo mese, Deep Silver aveva già confermato la sua volontà di portare Saints Row The Third Remastered su Steam e GOG dopo un anno di esclusività per Epic Games Store e lo fece con tanto di data ufficiale, il 22 maggio. Nessuno però sapeva, fino ad oggi, che a pochi giorni dal lancio sulle piattaforme sopra menzionate, sarebbe arrivato anche su Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Proprio così: il caotico titolo action open-world remasterizzato ad hoc dal publisher arriverà anche sulle console next-gen in data 25 maggio. Notizia ancor più bella però, è sicuramente quella dell’update gratuito tramite il quale la produzione sarà giocabile sulle nuove ammiraglie Sony e Microsoft rispettivamente tramite le funzioni di Upgrade Gratuito e Smart Delivery, e riferendoci ovviamente ai già possessori della remastered sull’old-gen.

Visivamente il motore del gioco è ora in grado di funzionare a prestazioni molto più elevate, apportando miglioramenti all’illuminazione, alla risoluzione delle texture e ad altri effetti visivi grazie al potente hardware. I giocatori potranno godersi il titolo in esecuzione a 60 fps e con una risoluzione 4K dinamica.

Per Xbox Series S, i giocatori di Saints Row The Third Remastered possono scegliere tra la modalità Performance, che mantiene il gameplay bloccato a 60 fps con una risoluzione di 1080 e la modalità Bellezza che blocca il gameplay a 30 fps standard utilizzando una risoluzione 4K potenziata. I possessori di PlayStation 5 potranno usufruire dell’Activities Support, oltre a un sottile bagliore viola Saints sul controller DualSense.