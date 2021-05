Ancestors The Humankind Odyssey supera il milione di copie vendute

Patrice Desilets è un nome che non dovrebbe passare del tutto inosservato all’interno della community di giocatori, soprattutti la community che ha giocato, in passato, a saghe quali Prince of Persia e Assassin’s Creed. Desilets, infatti, è una delle figure che si nasconde dietro quei titoli che ha poi deciso di produrre, con un team indipendente di sua creazione, Ancestors The Humankind Odyssey nel 2019.

L’originale produzione di Panache Digital ha oggi superato il milione di copie vendute; un numero decisamente buono per il primo lavoro di uno studio indipendente e con un concept di sicuro non per tutti. Il titolo, per chi non lo sapesse, uscì nel 2019 su PC e console PS4 e Xbox One e permette di giocare nei panni dei nostri antenati primati nell’Africa preistorica.

Già che ci siamo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Ancestors The Humankind Odyssey, ricordandovi che attualmente l’opera è disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4 e lasciandovi qua sotto il video celebrativo dell’occasione.