Ratchet & Clank: Rift Apart è esclusiva console, in arrivo su PC?

L’ultimo trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart potrebbe aver sollevato un dubbio in merito alla situazione di esclusività per PlayStation 5. Il gioco di Insomniac Games, prevcisto per questo giugno infatti, potrebbe in futuro arrivare anche su PC.

Ovviamente al momento siamo nel campo dei rumor e delle ipotesi ma nell’ultimo trailer del gioco compare una schermata che lascia pochi dubbi al riguardo. La scena finale infatti annuncia Ratchet & Clank: Rift Apart come una “esclusiva console” e non un gioco legato per sempre solo a PlayStation 5. L’uscita su Steam dunque potrebbe non essere così assurda, almeno come ventilato da questa dicitura, che hanno tutti i giochi usciti su PlayStation e non su Xbox, ma che allo stesso tempo arrivano proprio sul client di casa Valve.

Non è escluso, ovviamente, che si tratti di un errore. Anche il primo trailer di Demon’s Souls riportava la stessa dicitura ma poi Sony si è affrettata a smentire il tutto. Sicuramente l’apertura di PlayStation verso il mercato PC può incentivare l’arrivo di altre esclusive, oltre a quelle di Days Gone e Horizon: Zero Dawn, quindi mai dire mai. Restate sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità e gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.