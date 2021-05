No Man’s Sky: la Spedizione ‘Testa di Ponte’ è ora disponibile

Hello Games, studio fondato dal celebre Sean Murray e dietro la creazione di No Man’s Sky, ha oggi pubblicato la seconda Spedizione per il titolo spaziale a mondo procedurale, Testa di Ponte. Per accedere alla Spedizione, servirà iniziare un nuovo salvataggio per poter poi uscire ad esplorare, ancora una volta, l’universo.

Sebbene il creatore dello studio si sia a dir poco limitato sul parlare della nuova e seconda Spedizione, Rock Paper Shotgun ha rivelato che l’avventura inizia su Tibertant Alpha, un pianeta ghiacciato. Il primo obiettivo sarà quello di trovare la propria nave e lasciare il suddetto pianeta. Ovviamente c’è molto più ad attendere i giocatori, come visitare altri pianeti con fauna e clima differenti o imparare vocaboli da altre specie viventi e senzienti.

Non può mancare, per ovvie ragioni, una lunga patch note per i fix che arrivano con questo nuovo aggiornamento, la quale può esser trovata a questo indirizzo. Vi ricordiamo che No Man’s Sky è attualmente disponibile su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4.