GAME PRO presenta Borderline Cafè, venerdì 21 in diretta su Twitch

Il ritorno di Game Pro è fissato per giovedì 20 maggio 2021, esattamente come vi avevamo riportato negli scorsi giorni. Tuttavia, per celebrare questo importante ritorno sulla scena dell’informazione dei videogiochi il team dietro la rivista e GamesVillage ha deciso di invitarvi per una chiacchierata con il team redazionale.

L’appuntamento è fissato per il giorno dopo l’uscita del numero 20 di Game Pro. L’invito a Borderline Cafè: 4 chiacchiere davanti a uno schermo è dunque fissato per venerdì 21 maggio alle ore 21. L’invito è quello di collegarsi per confrontarsi con il team editoriale che ha dato vita al nuovo numero della rivista.

Chi sarà presente? Beh, troveremo il direttore della rivista Marco Accordi Rickards, il vice direttore Gianpaolo Iglio, l’art director Stefano Caldari e gli editor Federica D. Farace (sezione In Progress, anteprime e dintorni) e Daniele Di Clemente (sezione Review). Al loro fianco anche Marco Lucio Papaleo (Vice Direttore di GamesVillage), che per Game Pro ha curato la cover story dedicata a Deathloop e Valerio Kohler (Deputy Editor di GamesVillage).

Dove si terrà la diretta? Ma ovviamente sui canali social del nostro sito. Potete raggiungere lo streaming sul canale Twitch e sulla pagina Facebook di GamesVillage.

L’appuntamento è dunque fissato per venerdì 21 maggio 2021, alle ore 21:00. Borderline Cafè vi aspetta, siete invitati davvero tutti quanti a questo speciale evento!