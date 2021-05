Terraria: aggiunto un nuovo World Seed per celebrare il decimo anniversario

Sebbene l’ultimo, vero aggiornamento per Terraria sia arrivato lo scorso anno con Journey’s End, Re-Logic non sembra intenzionata a lasciare la propria community e la propria creazione allo sbaraglio. Questo è il decimo compleanno per il sandbox di successo e il team di sviluppo lo festeggia in una maniera davvero particolare.

Un nuovo Seme o World Seed è stato rilasciato ed entrandovi, i giocatori, che partiranno da una spiaggia, si ritrovano con un mondo con biomi dai colori unici. Inoltre, aggiunge nuovi oggetti da comprare dalla Principessa, loot raro e materiali in generale, così come pacchi regalo e tanto altro ancora.

Non sono mancati però vari fix a bug che da tempo limavano negativamente l’esperienza, come il rendering di Vulcano e Metallo che causava crash o come i minion del Re Slime che derubavano i giocatori o, ancora, il debuff alla Frost Armor, portata ora da 20 a 25 DPS. Terraria è attualmente disponibile per PS4, Xbox One, Xbox 360, PS3, PC, Nintendo Switch, iOS, Android e Google Stadia, su quest’ultima solo dopo una serie di eventi andati a finire fortunatamente bene.