Subnautica: drastica riduzione delle dimensioni su PS5

Sia prima che dopo l’uscita di PlayStation 5, Sony ha più volte parlato riguardo la differenza che un SSD custom sarà in grado di fare con PS5 e di come, in generale, sarà un passo in avanti per l’industria. Abbiamo già visto all’opera la macchina diverse volte con la riduzione dei tempi di caricamento con RE Village, ad esempio, passando poi per Subnautica.

Ora però si iniziano a vedere i primi risultati riguardo le dimensioni dei file e, proprio in merito a ciò, il titolo targato Unknown Worlds Entertainment è un ottimo esempio degli ultimi tempi. Attualmente disponibile come update gratuito su PS5, il titolo survival pesa solo 3.5 GB a fronte dei 14 totali della versione PS4, ovviamente mettendo a confronto l’edizione completa di DLC. Il rapporto è pari al 70%.

La differenza, dunque, è resa sostanziale grazie alle nuove tecniche di compressione dei dati di cui PS5 fa largo uso. Non c’è dubbio che sia una manna dal cielo ma, d’altro canto, non funziona purtroppo con tutto. Per fare un esempio: i titoli composti da cutscene pre-renderizzate non beneficeranno del vantaggio, al contrario invece di titoli con all’interno cutscene renderizzate dal motore grafico in tempo reale, come appunto Subnautica. Intanto, qui potete dare un’occhiata alle feature della versione PS5 del sequel del franchise targato Unknown Worlds Entertainment.