Call of Duty: arrivano Rambo e John McClane

Alcuni eroi sono duri a morire. Altri colpiscono per primi. L’azione ha inizio il 20 maggio. Mentre la Stagione 3 di Call of Duty si prepara a tornare, più furiosa che mai, due incredibili eroi del cinema d’azione anni Ottanta sono prontissimi a unirsi alla festa: Rambo e John McClane!

L’aggiornamento di metà stagione per Call of Duty Warzone, Black Ops Cold War, e Call of Duty Mobile sarà un successone al botteghino, e questo grazie anche alle nuovissime skin dedicate a due dei più famosi protagonisti del cinema d’azione anni Ottanta.

Da una parte Rambo, personaggio principale dell’immortale saga sul reduce del Vietnam più famoso di sempre, interpretato da Sylvester Stallone. Nel corso dei sei film della serie l’ex Berretto Verde si è imposto come uno dei combattenti più iconici del cinema hollywoodiano e mondiale.

Dall’altra parte c’è John McClane, il poliziotto newyorkchese protagonista indiscusso della saga dei Die Hard, in grado di risolvere le situazioni più esplosive, interpretato da un ispiratissimo Bruce Willis.

Chi meglio di loro sarebbe in grado di dare il via alla festa? A partire dal 20 maggio 2021 le skin dedicate a queste icone del cinema action saranno disponibili su Call of Duty Warzone, Black Ops Cold War e Mobile, confermando così le voci che si rincorrevano ormai da una settimana sull’esordio della skin di Rambo entro la fine del mese.

Insieme ai due eroi arriveranno anche nuove location a tema, nuove missioni, armi, ricompense e bundle. Un’iniezione di novità straordinarie per il titolo FPS firmato Activision. Preparatevi a combattere nei panni di questi incredibili eroi, perché se non ve li accaparrerete saranno loro a venire a prendervi!