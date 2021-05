Green Phoenix: saltata l’uscita su Nintendo Switch

Zerouno Games e Broken Simulation hanno puntato fortissimo su Green Phoenix, uno space shooter già disponibile su PC (via Steam) che avrebbe dovuto fare il suo esordio la prossima settimana anche sul Nintendo eShop, e che invece è stato rinviato, secondo quanto affermato dagli sviluppatori, a causa di non meglio specificati problemi tecnici.

Inizialmente atteso per il 27 maggio 2021, il gioco arriverà invece il prossimo 26 agosto, dopo che, evidentemente, i ragazzi di Broken Simulation saranno riusciti a risolvere le problematiche che hanno riscontrato. Queste le dichiarazioni in merito rilasciate da Zerouno Games:

“A causa di problemi tecnici, il gioco non ha la qualità che Zerouno Games ritiene dovrebbe avere e per questo posponiamo l’uscita di Green Phoenix per un periodo di tempo determinato per poter rendere migliore questa esperienza narrativa”