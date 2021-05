Outward: il DLC The Three Brothers arriva su console

Outward è un RPG innovativo e spietato che, negli scorsi mesi, ha riscontrato un ottimo successo. La creatura di Ninte Dots Studio ha infatti assommato, entro dicembre dello scorso anno, oltre un milione di copie vendute. In quello stesso periodo il developer del gioco aveva annunciato l’uscita di The Three Brothers, il secondo DLC dell’opera, che sarebbe poi arrivato su PC.

Ora, finalmente, dopo quasi sei mesi, l’editore del titolo, Deep Silver, ha annunciato che l’espansione arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One. Preparatevi dunque a unirvi, anche su console, agli sforzi di ricostruzione della città di Sirocco mentre esplorate Caldera, un’intera nuova regione del mondo di Aurai. Ci saranno nuove armi, nuove abilità e tanti nuovi gadget, che vi aiuteranno in questo viaggio nell’incertezza.

Con nuove meccaniche di costruzione delle città, la nuova area di Caldera si rivelerà ben più che un nuovo paesaggio. Ci saranno nuovi dungeon, nuove quest e un nuovo albero di abilità, oltre a tante frecce elementali e delle armi Leggendarie!

The Three Brothers è un contenuto scaricabile ricco di nuove avventure, nuove armi, e animali, in grado di garantirvi un’esperienza unica all’interno del mondo di Outward.

Outward è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam).