One Piece: registrato sito internet per un nuovo film?

One Piece è uno dei franchise di maggior successo nel mondo manga e anime, e ogni nuovo progetto legato alla saga di Eiichiro Oda è salutato da un’ondata di entusiasmo, soprattutto quando si tratti di lungometraggi animati. E dalle ultime informazioni sembra proprio che Toei Animation stia lavorando per riportare sul grande schermo Luffy e la sua ciurma!

La notizia è emersa grazie alla registrazione di un nuovo dominio web in Giappone, che sembrerebbe proprio essere dedicato a un film di One Piece. L’URL del sito sembra fin troppo diretto, onepiece-film.jp, e questo ha portato i fan a chiedersi se fosse del tutto genuino.

Tuttavia nuove informazioni sembrano confermare la veridicità della notizia: il sito sarebbe stato registrato a Tokyo da Toei Corp, il che è davvero una garanzia. E quindi ora i fan possono legittimamente sognare una nuova pellicola, che potrebbe arrivare tra la fine di questo 2021 e l’inizio del 2022.

L’ultimo film di One Piece, Stampede, è datato 2019, ed uscito in occasione del ventesimo anniversario dell’anime, ma fin dalla sua uscita non si è più parlato di altri progetti cinematografici per la saga di Eiichiro Oda. Tuttavia il tempismo dell’annuncio sembra essere perfetto: l’anime è nel suo momento migliore, ed è uno degli show più seguiti del Giappone. L’arco narrativo di Wano si sta rivelando una miniera d’oro per Toei che non sta badando a spese per l’adattamento animato.

L’annuncio arriverebbe inoltre subito dopo quello del nuovo film di Dragonball Super, che arriverà nel 2022.

A web domain for a new One Piece movie (https://t.co/FfsHRKmS1y) has been registered! It's still unclear if this is an official domain or if this is just some rando registering it, so we don't know if it's official yet but…

IT MIGHT BE ACTUALLY HAPPENING AAAAAHHH pic.twitter.com/xybhSQXiSk

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) May 18, 2021