Crunchyroll Expo 2021: annunciati i primi ospiti

Il Crunchyroll Expo 2021, è stato confermato lo scorso marzo, sarà in versione digitale, per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia da Covid-19, ma questo non ha frenato gli organizzatori, che hanno cominciato a condividere con i fan i primi nomi della lunga lista di ospiti che sarà presente all’evento. Nomi che non potranno che fare la gioia degli appassionati.

Crunchyroll ha infatti rivelato che tutti coloro che si connetteranno all’evento, che si terrà tra il 5 e il 7 agosto 2021, avranno l’occasione di interagire con Cherami Leigh, la voce inglese di personaggi noti come Asuna Yuuki di Sword Art Online, Sailor Venus di Sailor Moon e Lucy Heartfilia di Fairy Tail.

Tra gli altri ospiti confermati ci sarà Okitsugu Kado, che è diventato una vera star in Giappone scolpendo le fattezze dei personaggi anime nelle verdure, e che darà ancora prova della sua straordinaria e particolarissima arte. Torneranno anche gli ospiti fissi, la cosplayer Vampy Bit Me e il content creator Mario Bueno, che condurranno la Crunchyroll-Hime’s Cosplay Cup, la competizione internazionale per gli amanti del cosplay che si terrà durante la convention digitale.

Crunchyroll Expo 2021 ha aperto le registrazioni, e anche quest’anno sarà gratuito per i fan. L’azienda sta comunque vendendo delle t-shirt per la convention digitale. Ma per tutti i dettagli sulla registrazione potete dare un’occhiata qui.