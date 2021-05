My Hero Academia: continua il successo della quinta stagione

Che il ritorno dell’anime di My Hero Academia fosse uno degli eventi più attesi dai fan durante questo 2021 era cosa ben nota, ma il successo che la quinta stagione dell’anime ispirato al manga di Kohei Horikoshi e firmato studio Bones sta incontrando, soprattutto in streaming, è davvero soverchiante, anche al di fuori dei confini del paese del Sol Levante.

Particolarmente indicativo il dato degli Stati Uniti, dove sembra che gli anime in generale stiano vivendo un risveglio di popolarità, di cui My Hero Academia non può che beneficiare. E difatti l’interesse per la serie cresce di settimana in settimana, scalando tutte le classifiche. Secondo l’ultimo report di Parrot Analytics, My Hero Academia è diventato l’anime più richiesto negli USA nell’ultima settimana (superando la concorrenza de L’attacco dei giganti), oltre che quarta serie più cercata nel paese dietro soltanto a nomi come il Saturday Night Live, Spongebob e Game of Thrones.

Con un nuovo episodio ogni settimana, la quinta stagione dell’anime di My Hero Academia sta continuando ad adattare l’arco narrativo dell’Addestramento Congiunto, dando spazio a tutti gli studenti della 1-A e della 1-B del liceo Yuuei. Negli Stati Uniti la serie è disponibile su Crunchyroll, Funimation e Adult Swim (in Italia invece, soltanto su Crunchyroll).

Ma la quinta stagione non si fermerà certo qui: dei nuovi poster, condivisi sul sito ufficiale dell’anime, sembrano anticipare almeno altri due importanti archi narrativi del manga che potrebbero essere adattati in questa stagione, e cioè quello di My Villain Academia, nel quale Shigaraki e i suoi si scontreranno con il Fronte di Liberazione del Paranormale di Re-Destro, e quello dell’Agenzia di Endeavor, in cui Izuku, Bakugo e Todoroki andranno a svolgere il loro tirocinio scolastico all’agenzia dell’eroe numero 1.

Prepariamoci dunque a una stagione più che esplosiva, che dopo essersi piazzata in testa a tutte le classifiche streaming del Giappone, sta confermando il suo successo anche all’estero.