Anime: un report mostra la crescita verticale dell’industria

Sembrano passati secoli da quando gli anime non erano altro che un prodotto esotico, proveniente da una terra lontana e misteriosa e apprezzati soltanto da un ristretto gruppo di appassionati. Oggi, grazie a serie universalmente apprezzate come Dragonball, One Piece, Naruto, My Hero Academia o Demon Slayer, questo medium è entrato sempre più a far parte della cultura di massa, conoscendo un’impennata in particolare durante l’ultimo anno.

In un recente report, Bloomberg, utilizzando dati raccolti da Parrot Analytics, ha notato come gli anime, negli Stati Uniti, abbiano conosciuto un incredibile incremento di popolarità, tanto da toccare il 33.3%. Un’esplosione di popolarità, che Bloomberg attribuisce soprattutto alla pandemia e a un’offerta sempre più ampia e variegata di serie animate giapponesi. Senza dimenticare l’effetto trainante che alcuni dei franchise più noti, come quello di Demon Slayer (che ha già guadagnato quaranta milioni di dollari nelle sale statunitensi), stanno esercitando sull’intera industria con i loro progetti. Anche se il successo commerciale di Mugen Train non è paragonabile a quello riscontrato in Giappone, l’anime tratto dal manga di Koyoharu Gotoge sta comunque piazzando vari record anche oltreoceano.

Secondo il repord di Bloomberg:

“La domanda di nuovi show giapponesi è sostenuta da persone che ne vogliono di nuovi dopo aver acquisito familiarità con gli anime”

Insomma, l’ascesa verticale dell’industria continua, nonostante le denunce sulle condizioni poco dignitose cui sono spesso sottoposti gli animatori, e sui salari troppo bassi che essi ricevono, una questione che ha meritato anche un’inchiesta da parte del New York Times. E del resto il continuo aumento della domanda di questi prodotti sta anche alla base dei forti investimenti che le società di streaming, come ad esempio Netflix, stanno facendo proprio nel campo dell’animazione nipponica.