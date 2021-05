Legends of Runeterra: si aggiorna alla patch 2.8.0

Legends of Runeterra si aggiorna con la Patch 2.8.0, tante novità in-game tra cui il nuovo evento Orizzonte Oscuro! Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica della nuova patch:

Evento Orizzonte oscuro

Misteriosi poteri cosmici sono pronti per darsi battaglia: l’evento Orizzonte oscuro parte con la patch 2.8.0! Viaggiate nel firmamento in un evento ricco di ricompense provenienti dagli angoli più remoti dell’universo. In questa nuova patch vi aspetta anche una galassia di elementi per la personalizzazione, tra cui gli aspetti Cosmico e Stella Oscura e la nostra prima plancia di livello leggendario, con tanto di Mega Guardiano esclusivo.

Aspetti campioni

Gli aspetti dei campioni stanno per fare il loro ingresso in Legends of Runeterra iniziamo alla grande con quattro nomi fuori dal mondo provenienti dalle linee Cosmico e Stella Oscura. Gli aspetti dei campioni sono un nuovo modo per personalizzare i vostri mazzi preferiti portandoli in una dimensione totalmente diversa! Equipaggiando un campione con un aspetto, tutte le illustrazioni di tutti i livelli di quel campione cambieranno, così come il suo testo narrativo d’accompagnamento. Alcuni aspetti hanno animazioni di aumento di livello totalmente inedite e possono modificare l’aspetto delle unità evocate (per es. le Ombre viventi di Zed Stella Oscura).

Nuovo Laboratorio: Bottino condiviso

La patch 2.8.0 porta una nuova rotazione nel multi laboratorio:

Laboratorio delle Leggende

Coda in duo: Bottino condiviso (novità della 2.8.0!)

Pesca ultra rapida

Come negli altri Laboratori cooperativi, il sistema P.I.N.G. vi permetterà di comunicare con il vostro partner usando nuovi messaggi, che potrete anche trascinare direttamente sulla plancia o sulle carte! E non è finita qui! I vincitori otterranno ricompense bonus dopo ogni trionfo, con una piccola probabilità di ottenere jolly epici o campione. I più fortunati potranno ottenere persino delle carte Prismatiche.

Bug risolti

Ora i Poro Possenti creati da Braum (livello 1) non si sovrappongono più alle altre unità nella fila posteriore

Varie migliorie ai testi, nell’ambito del nostro intervento sulla coerenza dei testi

Legends of Runeterra è disponibile per PC e dispositivi mobile.