Genshin Impact: come partecipare al closed beta test versione 1.7

MiHoYo ha lanciato a fine aprile l’aggiornamento 1.5 di Genshin Impact, insieme alla versione per PlayStation 5 e ha introdotto il sistema abitativo (housing system) e due nuovi personaggi, Eula, un Cryo cinque stelle, e Yanfei, un Pyro quattro stelle. Recentemente, la società cinese ha anche migliorato la sicurezza del gioco implementando l’autenticazione a due fattori.

Per iscriverti alla beta dell’aggiornamento 1.7 di Genshin Impact, hai bisogno di un account HoyoLab o dovrai almeno registrarne uno. Per registrarti o per accedere al forum ufficiale della miHoYo e poter partecipare alla selezione per la closed beta, accedere qui. Come menzionato dall’utente di Twitter Seewile, questa volta il processo di candidatura è leggermente diverso. Infatti non è più necessario compilare il modulo di Google, come è successo nelle versioni precedenti. Assicurati lo stesso di ricontrollare le tue informazioni mentre completi la domanda, poiché non sarai più in grado di modificare nulla dopo averlo inviato. Tieni presente che questa applicazione è solo il primo passo nel processo di selezione per la Beta. Infine, ricorda che se verrai selezionato, ti sarà severamente vietato condividere dati o informazioni dalla Beta. Gli accordi di non divulgazione non sono uno scherzo. Fare domanda per la Beta significa che desideri dare una mano ed effettivamente testare le cose e non puoi condividere tutto il materiale che riguarda il contenuto della closed beta.

Se il programma di road map che continua ad aggiornarsi ogni sei settimane rimane in vigore, vedremo la versione 1.6 di Genshin Impact per il 9 giugno. Per la versione 1.7 dobbiamo aspettare il 21 luglio. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni riguardanti la data di pubblicazione delle varie versioni con cautela, fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.