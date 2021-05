Kadokawa Games ha annunciato il Dungeon RPG Demon Gaze EXTRA. In particolare l’originale Demon Gaze è già stato rilasciato per la prima volta per PS Vita nel gennaio 2013 in Giappone, seguito nell’aprile 2014 in Europa.

Il nuovo titolo verrà rilasciato il 2 settembre in Giappone per 7.480 yen e sarà disponibile anche un’edizione limitata di 11.480 yen.