Nintendo Switch Online: in arrivo 5 nuovi giochi

Nei prossimi giorni si aggiungeranno al catalogo di Nintendo Switch Online 5 nuovi giochi. L’annuncio è arrivato direttamente tramite l’account Twitter della divisione statunitense di Nintendo, che ha svelato le nuove aggiunte alla collection di giochi per Super Nintendo Entertainment System e Nintendo Entertainment System.

Il giorno di arrivo di questi giochi, come specificato dalla casa di Kyoto è fissato per il 26 maggio. Tra esattamente una settimana saranno disponibili i nuovi titoli, che riepiloghiamo qui sotto divisi per console:

Super NES

Super baseball Simulator 1.000

Caveman Ninja (conosciuto anche come Joe & mac)

Magical Drop2

Spanky’s Quest

NES

Ninja JajaMaru-kun

Per chi non lo sapesse, l’abbonamento per utilizzare Nintendo Switch Online include una serie di giochi retro appartenuti alle vecchie console prodotte dalla casa di Kyoto. A differenza di PlayStation e Xbox, dunque, non ci sono giochi regalati ogni mese ma una collezione di titoli che si arricchisce di tanto in tanto. Si tratta di un aggiunta diversa, che va anche a giustificare l’esiguo costo annuale dell’abbonamento rispetto alla concorrenza, pur mantenendo comunque tutte le caratteristiche primarie, tra cui appunto il multiplayer.

Cosa ne pensate di queste nuove aggiunte?