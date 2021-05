The Outer Worlds supera le 3 milioni di copie vendute

Private Division e Obsidian festeggiano un importante traguardo per The Outer Worlds . Il gioco di ruolo degli ex sviluppatori di Fallout: New Vegas è infatti riuscito nell’importante record di superare le 3 milioni di copie vendute, anche grazie ai suoi DLC. Si tratta di un dato decisamente importante, che arriva a ribadire la fiducia del pubblico nel team di sviluppo statunitense.

Oltre al numero di copie vendute, Private Division ha rilevato alcuni dettagli decisamente importanti in merito all’IP di The Outer Worlds. Come specificato al giornalista Derek Strickland, infatti, la proprietà intellettuale è nelle mani di Obsidian e non è escluso che non ci saranno eventuali iterazioni inedite del titolo, che però saranno pubblicate da Microsoft. Obsidian infatti è stato uno degli ultimi team a ritrovarsi coinvolto nel grande progetto di acquisizioni della casa di Redmond, che sembra aver puntato con estremo interesse proprio il mercato dei giochi di ruolo.

Obsidian e Microsoft in futuro pubblicherano altre iterazioni del franchise e non vediamo l’ora ddi scoprire cosa hanno in serbo.



In attesa di un eventuale sequel del nuovo franchise di Obsidian, vi chiediamo se siete anche voi in mezzo a quei 3 milioni di giocatori che hanno acquistato il titolo. Oppure l’avete preferito provare (e tenere) su Xbox Game Pass? Fatecelo sapere lasciando un commento a questa notizia.