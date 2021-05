Resident Evil Infinite Darkness: ecco quando verrà trasmessa la serie su Netflix

Capcom insieme a Netflix hanno recentemente annunciato quando verrà reso disponibile sul catalogo del servizio la serie animata in CG di Resident Evil Infinite Darkness, uno dei protagonisti indiscussi nell’ultimo Resident Evil Showcase, oltre ovviamente a Resident Evil Village e Resident Evil 4 in VR. Ebbene, la serie verrà resa disponibile dalla giornata dell’8 Luglio, dove gli appassionati più incalliti della serie potranno vederla per la prima volta.

Ecco la descrizione di Resident Evil Infinite Darkness su Netflix:

Conosciuto come il gold standard dei giochi survival horror con oltre 100 milioni di unità della serie di giochi spediti in tutto il mondo, Resident Evil è stato ora trasformato in una serie anime CG originale Netflix. Questa serie è prevista per un lancio globale nel 2021 esclusivamente su Netflix. Tre anni dopo il film in CG del 2017 Resident Evil: Vendetta, la tecnologia si è ulteriormente evoluta, creando le basi per una nuova serie in animazione CG 3D completa senza precedenti.

Da quando il primo gioco è uscito nel 1996 su Sony PlayStation, la serie Resident Evil si avvicina al suo 25° anniversario. Con la serie che continua ad evolversi anche adesso, un nuovo titolo si incide nella storia della serie. Questa serie è intitolata Resident Evil: Infinite Darkness. Questa nuova serie sarà prodotta e supervisionata da Hiroyuki Kobayashi di Capcom, che è responsabile della nascita di numerosi titoli della serie Resident Evil. TMS Entertainment, che ha dato vita a diverse serie anime, produrrà la serie, mentre Quebico, guidata da Kei Miyamoto, il produttore di Resident Evil: Vendetta, si occuperà della produzione dell’animazione CG 3D completa.

Questa sarà una serie horror-action basata sulle storie dei due popolari personaggi, Leon S. Kennedy e Claire Redfield. Aggiungendo suspense nelle scene d’azione dinamiche, questa serie rivelerà un mondo di Resident Evil diverso da qualsiasi cosa vista prima.