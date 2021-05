The Last of Us Part 2 si porta a casa i Webby Awards

The Last of Us Part 2 ha trionfato durante la kermesse dei Webby Awards. Il titolo di casa Naughty Dog, ultima grande esclusiva per PlayStation 4 ha infatti trionfato ai premi assegnati dall’Accademia Internazionale delle Arti e delle Scienze Digitali per l’eccellenza su Internet. Un successo diviso equamente tra l’Academy vera e propria e la voce del pubblico.

Il Webby Awards ha premiato The Last of Us Part 2 con ben 8 statuette virtuali. Molti dei premi arrivano dall’Academy ma anche gli utenti hanno votato per l’opera Naughty Dog. Come riportato dalla software house nel suo tweet di ringraziamenti, il titolo si è portato a casa anche la statuetta per il Miglior gioco di Avventura e quella del Miglior Game Design.

Grazie a Webby Awards e i fan che hanno votato per la categoria People’s Voice e congratulazioni a tutti giochi nominati e i relativi vincitori.



La saga creata da Naughty Dog ha sicuramente lasciato un segno inedelebile nel cuore dei giocatori e della critica specializzata. Un remake del primo capitolo potrebbe avverarsi nel corso dei prossimi anni ma la vera domanda è se il team di sviluppo pubblicherà mai un terzo atto. Secondo voi potrebbe accadere? Lasciate le vostre opinioni in merito con un commento a questa notizia.