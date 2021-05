Elden Ring potrebbe saltare l’E3 2021, secondo alcuni rumor

L’E3 2021 si sta avvicinando sempre più, dove l’evento losangelino più importante dell’industria dei videogiochi, quasi sicuramente avrà tantissime sorprese tra annunci, gameplay trailer, video gameplay e tanto altro da scoprire quando inizierà. Però, ancora diversi giocatori stanno aspettando con ansia qualche materiale relativo a Elden Ring, il progetto targato FromSoftware sviluppato in collaborazione con lo scrittore George R. R. Martin.

Ebbene, sebbene queste non siano informazioni ufficiale, di conseguenza prendete il tutto con la dovuta cautela, apparentemente Elden Ring non sarà presente all’E3 2021. A confermare tutto ciò è stato il noto giornalista Jeff Grubb, che in passato è stato reputato piuttosto affidabile. Inoltre, ha aggiunto che Hellblade 2 Senua’s Saga e Everwild non saranno presenti alla conferenza Microsoft. Insomma, anche per questo E3 dovremmo aspettarci che Elden Ring non venga mostrato? Attendiamo l’evento in questione e vediamo con i nostri stessi occhi se le rivelazioni di Grubb saranno corrette.