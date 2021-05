The Falconeer Warrior Edition arriverà su PS4, PS5 e Switch

Wired Productions e Tomas Sala hanno recentemente annunciato che The Falconeer Warrior Edition arriverà su PlayStation 4, Nintendo Switch e PlayStation 5, titolo disponibile attualmente solo su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Ebbene, la data d’uscita è la medesima annunciata per il territorio giapponese, ossia il 5 Agosto 2021. Il prezzo fissato per l’edizione retail è di €29.99 su PlayStation 5 e PlayStation 4, mentre l’edizione Nintendo Switch costerà €34,99.

The Falconeer Warrior Edition conterrà tutti gli aggiornamenti rilasciati per le piattaforme su cui l’opera videoludica è attualmente disponibile. Per quanto riguarda la versione PlayStation 5, gli sviluppatori fanno sapere che l’opera girerà in 4K e 60 fotogrammi al secondo e supporterà la funzionalità del feedback aptico sul DualSense. Ecco la descrizione del gioco: