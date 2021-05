Resident Evil Village: arrivano i DLC?

Capcom potrebbe avere in serbo dei DLC per Resident Evil Village. Non sarebbe ovviamente una sorpresa, considerando che la maggior parte dei giochi single player ricevono dei contenuti aggiuntivi ma l’annuncio potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane, complice una fuga di informazioni avvenuta nelle ultime ore.

L’indiscrezione proviene dal database di Steam. L’ultima opera del franchise Capcom (che abbiamo elogiato anche noi di GamesVillage nella nostra recensione) sul sito dedicato all’esplorazione del database del client Valve riporta chiaramente un elemento di gioco sconosciuto ma già presente all’interno dello stesso. Sappiamo già che non si tratta della colonna sonora né di Re:Verse, la cui uscita è stata rimandata all’estate 2021. Molto probabilmente dunque si tratta di contenuti inediti, che potrebbero vedere la luce nel corso dei prossimi mesi, magari appena dopo l’E3 2021 a cui Capcom parteciperà.

Non è ancora chiaro quali tipi di DLC potrebbero essere pubblicati per Resident Evil Village. Il gioco si presta molto bene a determinate teorie e probabilmente qualche ipotesi nell’ambito è già circolata diverse volte nella mente dei giocatori. Ovviamente vi invitiamo a prendere questi rumor con le pinze e vi aggiorneremo non appena ci saranno dettagli ufficiali in merito a nuovi contenuti per il gioco di casa Capcom.