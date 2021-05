Truck Driver: arriverà anche su Steam il 27 maggio

Truck Driver arriverà anche su Steam la prossima settimana. L’azienda SOEDESCO aveva già confermato di recente che il simulatore di guida su camion sarà disponibile su Epic Games Store il 27 maggio, ma ora ha aggiunto anche Steam al lancio su PC lo stesso giorno. Il gioco è sviluppato per PC dal loro studio di sviluppo interno, SOEDESCO Studios.

Truck Driver è già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch e questa versione del gioco sarà completamente adattata al pubblico PC. Tra le caratteristiche del titolo troviamo il supporto multi monitor, un framerate sbloccato, compatibilità con eye tracking Tobii, la mappatura dei pulsanti e una serie di impostazioni grafiche personalizzabili.

Dopo aver ereditato un camion da tuo padre, cogli l’occasione per trasferirti in una nuova città. Qui, dovrai crearti una reputazione e guadagnarti il rispetto della comunità locale. Guida in un mondo di gioco vasto, senza interruzioni; lavora con ogni genere di persona, dai costruttori ai taglialegna e fai onore a tuo padre, diventando un camionista di successo!

Caratteristiche