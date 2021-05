Super Bomberman R Online: annunciata la data su PC, Switch e PS4

Dopo l’annuncio di metà marzo, Konami ha oggi ufficializzato la data d’uscita di Super Bomberman r Online (oltre a Google Stadia, dove è già disponibile). Come scritto nella news sul sito ufficiale del gioco infatti, il gioco sarà disponibile dal 27 maggio come free-to-play su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (via Steam) solo in formato digitale. Il gioco sarà compatibile anche su PlayStation 5. La data di uscita per le versioni Xbox One e Xbox Series X / S sarà confermata in un secondo momento.

Insieme al lancio multipiattaforma, SUPER BOMBERMAN R ONLINE introdurrà anche nuove stagioni di gioco per tutte le piattaforme, inclusa Google Stadia. Ogni stagione durerà tre mesi e porterà nuovi oggetti, cosmetici e un nuovo eroe Bomber. La stagione 1 è caratterizzato dall’aggiunta del veterano di Metal Gear Solid, Old Snake Bomber, ottenibile con le “Bomber Coins” nel gioco.

I contenuti disponibili come parte di una stagione possono essere acquisiti solo durante i tre mesi di durata di ciascuna stagione.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE lancerà anche un sistema “Battle Pass” a due livelli: Silver Pass e Gold Pass. Il Silver Pass sarà gratuito per tutti i giocatori; più giocheranno in modalità Battle 64, più potranno salire di livello e guadagna ricompense estetiche tra cui provocazioni, accessori e pose. Ci saranno 100 gradi all’interno del Silver Pass, fornendo molti contenuti gratuiti durante ogni stagione.

Il Gold Pass opzionale offre maggiori ricompense oltre 100 gradi, inclusi molti più cosmetici e altri oggetti che non influenzano direttamente il gameplay. Il Gold Pass sarà disponibile per 800 Bomber Coins, valuta che può essere acquistata in pacchetti tramite il negozio in-game o nello store della piattaforma. Le monete Bomber sono offerte anche come ricompensa del Gold Pass. I gradi e il contenuto per entrambi i Bomber Pass Silver e Gold sono stagionali, quindi i giocatori dovranno scalare nuovamente le classifiche una volta che una nuova stagione inizia per guadagnare più premi.

In vista del lancio di SUPER BOMBERMAN R ONLINE, KONAMI pubblicherà presto le linee guida sui contenuti generati dagli utenti per i contenuti video di gioco. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili sul sito ufficiale prima del lancio.

Oufit commemorativo “Double Platinum Cake”

Per celebrare il recente raggiungimento di oltre due milioni di unità vendute per SUPER BOMBERMAN R, KONAMI distribuirà un completo commemorativo “Double Platinum Cake” per tutti i giocatori all’interno di SUPER BOMBERMAN R ONLINE.