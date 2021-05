Fortnite: trailer per l’arrivo del crossover con la NBA

Tornano gli eventi sportivi legati a Fortnite: dopo le. Con l’inizio dei Play-in e le vittore di Pacers e Celtics l’evento si appresta ad entrare nel vivo con l’inizio dei Playoff, dove mai più di ora forse la parola cross-over è più adatta: l’emote dribling è infatti proprio quella di un palleggio con cambio di mano sotto le gambe.

Ma viene spiegato tutto nel dettaglio attraverso il comunicato sul sito ufficiale:

In attesa dei playoff NBA 2021, la lega si unisce a Fortnite per la prima volta in assoluto! In concomitanza con il debutto del torneo di Play-in NBA della State Farm, Fortnite X NBA: Il Crossover fa approdare le stelle del basket nel negozio oggetti e nella modalità Creativa di Fortnite, introducendo inoltre le Battaglie a squadre, un’esperienza unica che coinvolge tutte le 30 squadre dell’NBA.

DEBUTTO DEI COSTUMI NBA

A partire dalle 2:00 (ora italiana) del 22 maggio 2021, i giocatori potranno indossare la divisa e rappresentare una delle 30 squadre della lega. Il set A tutta pittura contiene 31 divise, incluse quelle delle 30 squadre NBA.

Non perdetevi il pacchetto Lancia e segna: potrete ottenere l’emote Tiro a gancio e il dorso decorativo Mini canestro, che potrà includere il logo delle 30 squadre NBA. Quando gli altri giocatori equipaggiano il dorso decorativo Mini canestro, potrete dichiarare il vostro tiro!

Qui sotto potete vedere il trailer.