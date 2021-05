The Last of Us Part II: disponibile l’update per PS5

Soltanto poche ore fa, la celebre produzione targata Naughty Dog, The Last of Us Part II, è risultata vincitrice di un altro premio ma Sony e il team dietro il titolo non si fermano qui. Proprio in questi istanti infatti, tramite il blog ufficiale di PlayStation, le compagnie hanno annunciato che è ora stata pubblicata la performance patch per l’opera, atta a supportare al meglio la nuova ammiraglia Sony, PlayStation 5.

Una volta finita l’installazione dell’aggiornamento 1.08 del gioco, quando avviato su PlayStation 5 troverete una finestra apposita che vi permetterà di scegliere tra i 30 o i 60 FPS. Inoltre, altre migliorie includono una risoluzione avanzata, tempi di caricamento più veloci e altro ancora.

Il team ha scavato nell’hardware di PlayStation 5 e nelle possibilità che sblocca dal lancio dello scorso anno e siamo entusiasti di ciò che il futuro riserva.

Questa patch è solo il primo passo per lavorare su PlayStation 5. Vi faremo sapere quando avremo altre notizie da condividere!

Tenete ben a mente che questa non vuol essere una versione natìa di The Last of Us Part II per PlayStation 5, si tratta solo di un update, per ora. Se foste interessati, inoltre, alla vicenda dietro il fantomatico remake della produzione di Naughty Dog, date un’occhiata a questo nostro articolo.