Warhammer Age of Sigmar Storm Ground supporterà il cross-play al lancio

Lo strategy game in arrivo da parte di Focus Home Interactive e Gasket Games ambientato nel conosciutissimo mondo fantasy di Warhammer, Warhammer Age of Sigmar Storm Ground, supporterà, sin dal lancio, il cross-play tra tutte le piattaforme annunciate sinora.

A comunicarlo è stato proprio il publisher dietro Hood Outlaws & Legends, produzione pubblicata recentemente e la cui recensione è leggibile a questo indirizzo.

Quando non stai giocando in una delle campagne single-player non lineari, generate proceduralmente, di Warhammer Age of Sigmar Storm Ground, il multigiocatore cross-play ti farà guadagnare una collezione nel tempo mentre combatti con altri giocatori online, migliorando il tuo esercito e guadagnando più premi. Salta in una partita giocatore contro giocatore attraverso il pool di matchmaking comune, o invia un invito basato su codice ai tuoi rivali su PlayStation 4, Xbox One, Switch o PC per incontrarli sul campo di battaglia.