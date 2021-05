A Little Golf Journey verrà pubblicato su Steam e Switch

Playtonic Friends ha annunciato che pubblicherà la prossima fatica del team Okidokico, A Little Golf Journey che, a detta del team sarebbe un “rilassante gioco di golf d’avventura”, sulle piattaforme PC (tramite Steam) e Nintendo Switch.

L’idea del team dietro il gioco è nata principalmente dall’ottimo feedback ricevuto dal loro precedente titolo, OK Golf. Eliminando tutti quegli elementi soliti del golf sportivo (quelli che invece si potranno trovare in PGA Tour) , il team ha poi pensato al suddetto sport in una chiave assolutamente differente, pensiero da quale è poi scaturito questo nuovo titolo.

Con il nostro titolo precedente, OK Golf, abbiamo ricevuto così tanto feedback dai giocatori su come rilassante sia stata per loro l’esperienza, ma abbiamo davvero pensato di poter prendere quel lato di esso e ulteriormente lavorarlo, ed è da lì che le idee fondamentali per un piccolo viaggio di golf sono venute.

Dopo un anno di nient’altro che scuola a casa, videochiamate e difficilmente aver messo piede fuori casa, l’idea di non una partita di golf ha immediatamente afferrato il team di Playtonic Friends e sapevamo di voler aiutare i ragazzi di Okidokico a rendere la loro prossima visione una realtà. Un piccolo viaggio di golf è l’anti Souls-like.

Potete dare un’occhiata alla pagina Steam di A Little Golf Journey, mentre qua sotto, dopo una breve descrizione del gioco, trovate un nuovo trailer pubblicato in queste ore.

A Little Golf Journey è un rilassante gioco di golf d’avventura giocato su bellissimi percorsi attraverso una varietà di destinazioni. Sblocca segreti, scopri tesori e affronta sfide. Il tuo viaggio ti aspetta.