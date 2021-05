Fear Street: il teaser anticipa l’arrivo della trilogia a luglio

Netflix ha diffuso in rete il teaser ufficiale di Fear Street, trilogia di film originali in arrivo tutti a luglio, uno a distanza dall’altro di una settimana. Basato sui romanzi di R.L. Stine, famosissimo per la sua collana di Piccoli Brividi, la trilogia è diretta da Leigh Janiak e vede tra i protagonisti Kiana Madeira, Olivia Welch e Bejamin Flores Jr.

La trilogia è stata sviluppata dalla Twentieth Century Studios e dalla Chernin Entertainment. Tuttavia, quando la Chernin Entertainment ha deciso di interrompere il suo contratto di distribuzione con la major lo scorso anno, la casa di produzione ha siglato un nuovo accordo con Netflix: la piattaforma digitale, dunque, ha deciso per una distribuzione a luglio 2021.

La trilogia è cosi suddivisa: la prima parte sarà ambientata nel 1994, a Shadyside, nell’Ohio, dove dopo una terribile tragedia, dei ragazzi scoprono che gli eventi orribili che hanno afflitto la loro cittadina potrebbero non essere casuali, e che loro potrebbero essere le prossime vittime.

La seconda parte sarà ambientata nel 1978. Al Camp Nighwing c’è una suddivisione tra campeggiatori e responsabili che provengono da Sunnyvale e da Shadyside. Ma quando gli orrori della città tornano a prendere vita, devono unirsi per risolvere il mistero prima che sia troppo tardi. La terza ed ultima parte è ambientata nel 1666 dove una città coloniale è in preda ad un’isterica caccia alle streghe che avrà conseguenze terribili per i secoli a venire. Saranno gli adolescenti del 1994 a dover mettere fine a questa maledizione.

Le tre parti arriveranno su Netflix il 2 luglio, il 9 luglio ed il 16 luglio.