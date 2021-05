Ys IX Monstrum Nox: nuovo aggiornamento migliora l’esperienza su PS5

Ys IX Monstrum Nox potrebbe non aver ancora ricevuto una versione natìa per la console Sony PlayStation 5, è vero, ma è ovviamente giocabile sul suddetto sistema tramite retrocompatibilità.

In queste ore, Nihon Falcom ha pubblicato l’aggiornamento 1.02 e, oltre vari bugfix fisiologici, il team ha introdotto il supporto al 4K per la nuova ammiraglia Sony, così da giocarlo sì in retrocompatibilità, ma ad una maggiore risoluzione. La lista dei cambiamenti con l’update la trovate qui sotto.

Aggiunto il supporto per la risoluzione 4k per PS5.

Risolto un problema per cui l’impostazione della velocità del testo non funzionava come previsto.

Risolti problemi di testo minori.

Risolti problemi grafici minori.

Risolti altri problemi minori.

Attualmente, Ys IX Monstrum Nox è disponibile su PlayStation 4 e noi di GamesVillage lo abbiamo ovviamente recensito, trovandoci in accordo, in linea generale, con il resto delle redazioni che vedono in questo capitolo un ottimo titolo della saga. L’arrivo su PC e Nintendo Switch, inoltre, è previsto per il 6 luglio.