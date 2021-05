Resident Evil: Infinite Darkness, nuovo full trailer per la serie Netflix

Netflix ha diffuso in rete un nuovo full trailer per Resident Evil: Infinite Darkness, nuova serie ispirata all’iconico videogame di culto della Capcom: trovate il filmato dopo il salto.

Questo il comunicato diffuso dalla piattaforma digitale:

“CONOSCIUTO COME IL GOLD STANDARD DEI GIOCHI SURVIVAL HORROR CON OLTRE 100 MILIONI DI UNITÀ DELLA SERIE DI GIOCHI SPEDITI IN TUTTO IL MONDO, RESIDENT EVIL È STATO ORA TRASFORMATO IN UNA SERIE ANIME CG ORIGINALE NETFLIX. QUESTA SERIE È PREVISTA PER UN LANCIO GLOBALE NEL 2021 ESCLUSIVAMENTE SU NETFLIX. TRE ANNI DOPO IL FILM IN CG DEL 2017 RESIDENT EVIL: VENDETTA, LA TECNOLOGIA SI È ULTERIORMENTE EVOLUTA, CREANDO LE BASI PER UNA NUOVA SERIE IN ANIMAZIONE CG 3D COMPLETA SENZA PRECEDENTI.

DA QUANDO IL PRIMO GIOCO È USCITO NEL 1996 SU SONY PLAYSTATION, LA SERIE RESIDENT EVIL SI AVVICINA AL SUO 25° ANNIVERSARIO. CON LA SERIE CHE CONTINUA AD EVOLVERSI ANCHE ADESSO, UN NUOVO TITOLO SI INCIDE NELLA STORIA DELLA SERIE. QUESTA SERIE È INTITOLATA RESIDENT EVIL: INFINITE DARKNESS. QUESTA NUOVA SERIE SARÀ PRODOTTA E SUPERVISIONATA DA HIROYUKI KOBAYASHI DI CAPCOM, CHE È RESPONSABILE DELLA NASCITA DI NUMEROSI TITOLI DELLA SERIE RESIDENT EVIL. TMS ENTERTAINMENT, CHE HA DATO VITA A DIVERSE SERIE ANIME, PRODURRÀ LA SERIE, MENTRE QUEBICO, GUIDATA DA KEI MIYAMOTO, IL PRODUTTORE DI RESIDENT EVIL: VENDETTA, SI OCCUPERÀ DELLA PRODUZIONE DELL’ANIMAZIONE CG 3D COMPLETA.

QUESTA SARÀ UNA SERIE HORROR-ACTION BASATA SULLE STORIE DEI DUE POPOLARI PERSONAGGI, LEON S. KENNEDY E CLAIRE REDFIELD. AGGIUNGENDO SUSPENSE NELLE SCENE D’AZIONE DINAMICHE, QUESTA SERIE RIVELERÀ UN MONDO DI RESIDENT EVIL DIVERSO DA QUALSIASI COSA VISTA PRIMA.”