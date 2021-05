Batgirl, il nuovo cinecomic della DC, trova i suoi due registi

The Hollywood Reporter conferma che la Warner Bros. Pictures ha dato il via libera ufficiale alla realizzazione di un film stand-alone live-action dedicato al personaggio di Batgirl. Lo studio ha affidato la regia al duo di registi Adil El Arbi e Bilall Fallah.

La pellicola sarà incentrata sul personaggio di Barbara Gordon, figlia del ben noto Commissario della polizia di Gotham City James Gordon, che diventa la supereroina nota come Batgirl. Christina Hodson, che ha scritto Bumblebee e Birds of Prey (ed è l’autrice della sceneggiatrice di Flash), ha firmato il copione della pellicola. Kristin Burr, produttrice di Crudelia, sarà anche produttrice del cinecomic della DC Comics.

Il personaggio fu introdotto nei fumetti della DC nel 1961 ed è stato interpretato da Yvonne Craig nella serie tv con Adam West; Alicia Silverstone ha interpretato una nuova iterazione del personaggio (Barbara Wilson) nel deludente Batman & Robin.

Inizialmente il film doveva vedere Joss Whedon come regista ma ha lasciato il progetto nel 2018. El Arbi e Fallah si sono fatti notare per aver diretto il successo Bad Boys for Life; attualmente sono impegnati con la post-produzione di Miss Marvel, nuova serie tv dei Marvel Studios di cui sono showrunner e registi. Batgirl è stato sviluppato come un film originale per HBO Max.