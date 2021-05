Outriders: 3.5 milioni di giocatori raggiunti in un mese!

Square Enix ha oggi annunciato che Outriders, lo shooter RPG ad alta intensità in cui sopravvivere richiede brutalità, sviluppato da People Can Fly (qui la nostra recensione), ha sorpassato i 3.5 milioni di giocatori unici in tutto il mondo nel suo primo mese (dal 1 aprile al 1 maggio 2021), secondo dati interni. Con il plauso di giocatori e critici di tutto il mondo, Outriders è sulla buona strada per diventare il prossimo grande franchise dell’azienda.

Entusiasta Jon Brooke, co-head of studio di Square Enix External Studios:

“Con oltre 3,5 milioni di giocatori unici, tempi di gioco medi di oltre 30 ore e un coinvolgimento estremamente elevato per la componente co-op, noi e il fantastico team di People Can Fly siamo davvero entusiasti di questo successo iniziale. Il lancio di una nuova IP di gioco non è mai facile e siamo molto grati per il supporto e per i feedback della community: continuiamo ad ascoltare attentamente e vogliamo assicurare a tutti che siamo impegnati a migliorare e potenziare l’esperienza nelle prossime settimane e mesi. Non vediamo l’ora di espandere Outriders in futuro.”



Outriders è un intenso sparatutto RPG ambientato in un mondo fantascientifico molto cupo. Gli ultimi rimasugli dell’umanità muoiono lentamente tra le trincee del mondo selvaggio e spietato di Enoch e tu, uno degli ultimi Outrider, ti risvegli come Mutazione, con poteri incredibili. Affronta un epico viaggio attraverso un pianeta ostile, dove tutto si è massicciamente evoluto per ucciderti. Scegli tra quattro classi diverse e sfrutta una profonda e versatile personalizzazione del personaggio per creare il tuo stile di gioco, colleziona armi ed equipaggiamenti spettacolari, impugna poteri distruttivi e dominatori. L’aggressività è la chiave: uccidi per curarti e affronta di petto i tuoi nemici in single-player o in modalità co-op fino a tre giocatori, mentre esplori l’ignoto in una campagna epica.

Mentre la demo gratuita di Outriders è attualmente disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, e PC (via Steam e GeForce Now). Inoltre, a partire dal 18 maggio fino alla fine del mese, Square Enix offre una serie di promozioni a tempo limitato su tutte le piattaforme.

Outriders è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC (via Steam, Epic Games Store e GeForce NOW) e Google Stadia.