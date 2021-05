Lies of P: arriva il soulslike ispirato a Pinocchio

Il vasto panorama dei videogiochi soulsilike si arricchisce giorno dopo giorno con nuovi titoli, ma bisogna ammettere che l’idea dell’editore Neowiz e della casa di sviluppo Round8 Studio, è incredibilmente originale. Lies of P, infatti, è stato concepito come una cupa rilettura del grande classico della letteratura italiana Pinocchio, di Carlo Collodi.

Ambientato nella cupa città di Krat, percorsa dalla follia e dalla sete di sangue, Lies of P ci vedrà nel ruolo di Pinocchio, un burattino meccanico che si risveglia in una stazione dei treni abbandonata con un solo indizio su ciò che dobbiamo fare: un biglietto che recita “Trova il signor Geppetto. È in questa città”.

Da questo punto inizierà il nostro viaggio tra i pericoli della città. Non potremo fidarci di nessuno, non dovremo chiedere aiuto, soltanto le menzogne potranno aiutarci a farci strada e a diventare umani. Arricchito da un’ambientazione steampunk e dalle atmosfere ispirate alla Belle Epoque, Lies of P ci trascina in una città decadente, dove l’umanità si trascina come in un inferno in terra.

Le quest sono strettamente interconnesse e legate tra di loro, e la storia avanzerà seguendo il corso delle vostre bugie, che influenzeranno anche il finale. Inoltre il gioco conta su un avanzato sistema di creazione, nel quale si possono combinare vari componenti per ottenere armi sempre più devastanti. Inoltre, dal momento che Pinocchio è un burattino, si potranno rimpiazzare varie parti del suo corpo per ottenre nuove skill, non tutte limitate al campo di battaglia, ma estremamente variegate.

Lies of P arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PC (via Steam) e Google Stadia. Per il momento però il publisher e il developer non hanno ancora svelato quale sia la data d’uscita.