Studio Ghibli: svelata la collaborazione con Pixar?

Il 2020 è stato un anno epocale e di svolta totale per Studio Ghibli che ha prodotto il suo primo titolo animato in CGI, Aya and the Witch, ed è sbarcato anche nel mondo dello streaming, pubblicando il suo intero catalogo cinematografico su HBO Max. Eppure questo 2021 potrebbe avere in serbo novità ancora più grandi.

In un recente post sui propri social media infatti, Studio Ghibli sembra aver adombrato una collaborazione con un altro grandissimo studio d’animazione di livello internazionale, e cioè Pixar. Nel post infatti si può apprezzare un crossover tra i personaggi di due dei principali titoli delle due compagnie, Il mio vicino Totoro da una parte e Monster Inc. dall’altra.

Anche se la notizia è tutt’altro che confermata, si tratterebbe di una collaborazione pazzesca, tra due dei principali studi d’animazione al mondo. Una possibilità in grado di solleticare ed eccitare l’immaginazione di tutti i fan del pianeta. Entrambi gli studi (curiosamente nati nello stesso periodo degli anni ’80, a un solo anno di distanza) hanno riscritto le regole dell’animazione, creando uno stile unico e pienamente riconoscibile, diventando presenze quasi fisse nelle nomination per i premi più prestigiosi al mondo.

Il fatto che questo particolare poster crossover non sia stato postato da un fan ma dall’account Twitter ufficiale di Studio Ghibli non ha fatto altro che ravvivare le speranze dei fan, che non possono far altro che chiedersi se quell’immagine non sia un indizio di una collaborazione futura.

Per il momento Studio Ghibli è impegnato sul suo prossimo progetto, How Do You Live?, una pellicola ispirata a un romanzo del 1937 molto popolare in Giappone. Il film sarebbe dovuto uscire nel 2020, come parte degli eventi legati alle Olimpiadi di Tokyo, ma la pandemia da Covid-19 ha costretto lo studio a rinviare tutto a data da destinarsi.