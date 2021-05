L’attacco dei giganti: rivelato il futuro di Mikasa?

Il capitolo finale de L’attacco dei giganti, il numero 139, è uscito nell’ultimo numero del Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha, mettendo fine a una saga che, con pieno diritto, può essere considerata uno dei migliori manga di sempre. Tuttavia il finale è stato controverso, e molti fan hanno richiesto ad Hajime Isayama di riscrivere l’ultimo capitolo.

L’autore si è espresso su queste critiche, dicendosi d’accordo con i fan e rivelando di aver dovuto tagliare una parte del materiale a causa dei limiti di lunghezza del capitolo previsti da Kodansha per la pubblicazione. Un problema che sarà però risolto a giugno, con l’uscita del volume 34 dell’opera, che conterrà delle pagine aggiuntive dell’ultimo capitolo.

Ora, parte del contenuto di quelle pagine sembra essere venuto alla luce, e alcuni spoiler sono emersi su Reddit, rivelando il destino di uno dei protagonisti più amati dell’opera. Attenzione: da questo punto l’articolo contiene spoiler sul finale de L’attacco dei giganti!

Nel finale originale dell’opera, quello pubblicato lo scorso aprile, avevamo visto Mikasa Ackermann dare il suo addio a Eren, ringraziandolo con le lacrime agli occhi per ciò che aveva fatto. Gran parte del capitolo 139 ruotava intorno al rapporto tra Mikasa ed Eren, e ai sentimenti contrastanti che il ragazzo provava per la sua amica d’infazia.

Durante il suo dialogo con Eren, Armin si era augurato che Mikasa riuscisse a ritrovare serenità e felicità dopo la perdita dell’amato. E a quanto sembra emergere dagli spoiler questo è esattamente ciò che è successo. Le nuove pagine dell’opera sembrano infatti mostrare che Mikasa è riuscita ad andare avanti e a ricostruirsi una vita.

Nelle nuove pagine, Mikasa viene mostrata in visita alla tomba di Eren, in compagnia di un uomo, che si rivela essere Jean, e di un bambino, evidentemente il figlio del loro matrimonio. Spoiler che hanno di nuovo diviso i fan della serie, perché la scelta di questo finale non sembra essere in linea con la caratterizzazione del personaggio di Mikasa, che è sempre stata completamente innamorata di Eren, e non ha mai dimostrato interesse per la maternità nel corso della serie.

Non resta che aspettare e scoprire il finale definitivo scelto da Hajime Isayama il prossimo giugno. Nel frattempo ai fan rimane sempre l’attesa per la seconda parte della quarta stagione animata, targata MAPPA, che arriverà nell’inverno del 2022.