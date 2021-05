The Last of Us Part II: Digital Foundry analizza l’update per PS5

The Last of Us Part II è approdato anche su PlayStation 5 grazie all’update gratuito reso disponibile da Naughty Dog nella giornata di ieri, e sottolineano senza il minimo preavviso… per la gioia dei giocatori in possesso della piattaforma next-gen di Sony Interactive Entertainment. I nostri colleghi di Digital Foundry hanno avuto l’occasione di accedere in anteprima all’aggiornamento, testandolo e dando il loro giudizio.

Su PlayStation 5 The Last of Us Part II mantiene costantemente i 60 frame rate al secondo dall’inizio alla fine, salvo in una singola occasione (in una certa sequenza di gioco) dove per brevi istanti gli fps calano a 57. Per quanto riguarda la risoluzione, questa è pari a 2560×1440 (la stessa di PlayStation 4 Pro, non ricevendo nessun miglioramento da segnalare rispetto a quando annunciato dal comunicato ufficiale di Sony.

Un’altra bella notizia è rappresentata dai tempi di caricamento, drasticamente ridotti rispetto all’esecuzione del titolo su old-gen. Parliamo di tempi di caricamento ridotti del 50% grazie all’SSD di PS5: il caricamento iniziale ad esempio, è passato dai 91 secondi di PlayStation 4 Pro ai 43 secondi di PlayStation 5. Ovviamente, era lecito non aspettarsi caricamenti azzerati dato che parliamo di un upgrade e non di un titolo sviluppato da zero. Di seguito la video-analisi di Digital Foundry.