Days Gone 2: Deacon vi invita ad acquistare il porting PC se volte il sequel

La petizione per far cambiare idea a Sony Interactive Entertainment sullo sviluppa di Days Gone 2 sta proseguendo a gonfie vele, ma sicuramente questo non basterà per far iniziare la produzione del gioco. E allora, come convincere il publisher a dare il suo assenso? Un’idea è stata proposta da Sam Witwer, l’attore che ha dato vita al protagonista di Days Gone, ossia Deacon St. John.

Nel corso di un’AMA tenuta su Reddit, l’attore ha affermato che non c’è miglior modo di far cambiare idea a Sony se non quello di far aumentare le vendite del primo capitolo della serie e dunque, acquistare in massa il porting appena pubblicato su PC (qui la nostra recensione). Questa potrebbe essere la mossa giusta da fare! Dunque, dato che i dati relativi alle vendite parrebbero essere l’ingranaggio giusto per far girare il meccanismo, incrementare le vendite della versione console con quelle del porting PC potrebbe far raggiungere quei numeri necessari che permetterebbero all’azienda di dare il via ai lavori per la seconda avventura del motociclista Deacon, trasformando Days Gone 2 da sogno a realtà!