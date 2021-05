WRC 10: annunciato il titolo ufficiale del campionato di Rally 2021

NACON e KT Racing sono lieti di svelare alcune nuove immagini di gioco di WRC 10, il titolo ufficiale del FIA World Rally Championship, che uscirà il 2 settembre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam.

Mentre celebriamo la sua prima apparizione nel calendario del campionato, il Rally di Croazia può già essere considerato uno degli eventi più spettacolari della storia del WRC. Contestato poche settimane fa, mai un podio su asfalto ha registrato distacchi così ravvicinati con un vantaggio di soli 6 decimi che separano il vincitore, Sebastien Ogier, dal gallese Elfyn Evans. E ora queste prestazioni mozzafiato possono essere ricreate dai piloti virtuali a settembre in WRC 10. Il Rally di Croazia si svolge interamente su asfalto su superfici molto varie che sono spesso dissestate e danneggiate dal maltempo della regione. Queste strade nel cuore della campagna croata sono spesso estremamente strette e richiedono una gestione immacolata per mantenere la velocità. Grazie alla fisica ultra-realistica sviluppata da KT Racing, WRC 10 offre un’esperienza di guida unica in 4K e 60FPS che si avvicina a quella che provano i veri piloti. Seguite le orme dei più grandi piloti e diventate la prossima leggenda con WRC 10!

Con WRC 10, il principale simulatore di corse fuoristrada si reinventa ancora una volta e permette di finire la stagione 2021 in cima al podio e rivivere i momenti più intensi al volante di auto iconiche per celebrare i 50 anni della competizione. Potrete gareggiare in sei rally storici, tra cui Acropoli, San Remo, Germania, Argentina. Avrete a disposizione oltre venti auto leggendarie, tra cui Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota. Saranno disponibili ben quattro nuovi rally: Estonia, Croazia, Belgio e Spagna e oltre cinquantadue squadre ufficiali della stagione 2021 (WRC, WRC2, WRC3, Junior WRC). WRC 10 sarà disponibile il 2 settembre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC (tramite Steam) e successivamente su Nintendo Switch.