NEO The World Ends with You Anteprima: alla scoperta dei personaggi del sequel

A circa 13 anni di distanza dall’uscita del capitolo originale per Nintendo DS, e dalla riedizione su Nintendo Switch rilasciata quasi 3 anni fa, The World Ends with You è pronto a tornare con un sequel il prossimo 27 luglio. Le vicende di NEO The World Ends with You prenderanno parte esattamente dopo l’epilogo “A New Day” della versione Final Remix della console ibrida di Nintendo, che preannunciava difatti una continuazione della narrativa della IP di Square Enix, terminando la storia con un cliffhanger non indifferente. Attualmente, le vicende originali vengono ripercorse anche grazie al prodotto animato di TWEWY, adatto per chi vuole approfondire la prima avventura del gioco dei mietitori senza la necessità di recuperare l’ormai datato titolo per trovarsi pronto in attesa del sequel.

Un nuovo capitolo porta inevitabilmente un nuovo cast di personaggi, e occasionalmente qualche figura che gli appassionati possano riconoscere, insieme a tutta una serie di nuove meccaniche ludiche e miglioramenti tecnici rispetto al passato, passando ora tra Nintendo Switch, PS4 e PC. In questo articolo andremo alla scoperta delle figure comparse nelle prime immagini e trailer di NEO TWEWY (di cui potete trovare la nostra prima anteprima), sviscerandone i particolari, in attesa di vivere 7 nuovi giorni all’insegna della sopravvivenza, ma prima, un po’ di storia del titolo!

NEO The World Ends with You: il gioco dei mietitori

Innanzitutto, cos’è il gioco dei mietitori? E perché è così importante nell’economia del titolo? Partiamo col dire che senza lo stesso gioco mortale, The World Ends with You non potrebbe esistere, costruendo l’intera narrazione intorno al suddetto. Parliamo di un periodo di 7 giorni in cui i cosiddetti giocatori, contraddistinti da peculiari spille che li rendono tali, dovranno superare delle sfide imposte da un Game Master, per ottenere il diritto di tornare alla vita e dimostrare di esserne degni. Infatti, i partecipanti sono persone che per diverse ragioni sono morte nella vita reale e messe di fronte alla scelta di partecipare o meno al gioco in una Shibuya alternativa, altresì chiamata Underground, sacrificando una quota di partecipazione corrispondente alla cosa più cara del soggetto al momento dell’accesso al gioco, come fine ultimo la possibilità di tornare alla vita.

L’Underground ed il Realground (mondo vero) sono sovrapposti, ma le persone in vita non possono vedere né interagire con i giocatori dell’Underground. Al contrario, i giocatori possono vedere la quotidianità degli abitanti del famoso quartiere di Tokyo e scansionarli per conoscere i loro pensieri, una funzionalità intrigante anche in termini di gameplay.

Il peculiare gioco di ruolo Urban fantasy di Tetsuya Nomura, celebre director della saga Kingdom Hearts, ha spiccato in passato per il suo comparto ludico, regolato da particolari spille, che conferivano al protagonista Neku la possibilità di utilizzare dei poteri psichici dagli effetti più disparati contro i rumori, i nemici del gioco comandati dai mietitori e generati dai sentimenti negativi delle persone di Shibuya. Lo stesso JRPG, ha saputo farsi conoscere anche per il proprio stile, una componente importante dell’esperienza che ritroviamo ancora più marcata nel nuovo capitolo, da sempre avvalorato da un incalzante comparto sonoro e una storia intrigante come motore trainante. Anche la transizione dal 2D al 3D ha portato con sé tutta una serie di accorgimenti pratici e tecnici che non vediamo l’ora di testare con mano, anche attraverso le nuove battaglie in tre dimensioni contro i rumori e le proposte articolate dei mietitori per avanzare nelle aree di Shibuya per la continuazione delle missioni giornaliere, ma in tutto questo, chi sono gli interpreti del gioco dei mietitori?

In passato abbiamo fatto la conoscenza del protagonista Neku, della compagna Shiki, Beat, Rhyme, Joshua e altri importanti personaggi dal ruolo importante nella storia, tra buoni e cattivi. Sebbene sia appurato che alcuni di loro faranno ritorno in NEO The World Ends with You, alcune new entry, tra cui i nuovi protagonisti che affronteranno insieme il rinnovato gioco mortale. Ma vediamo chi sono.

Rindo

Rindo è il nuovo protagonista principale di NEO The World Ends with You, con il quale esploreremo integralmente una Shibuya rinnovata nell’aspetto ma non nelle forme, con degli spot riconoscibili a vista dai fan, inclusivi dei negozi in cui acquistare vestiti, alimenti e vinili, che fanno il loro ritorno in pompa magna per supportare il cast attraverso il potenziamento dei valori ruolistici in diversi modi, aggiungendo anche dei bonus dettati dallo stile che riusciremo ad ottenere combinando determinati capi d’abbigliamento, scegliendo tra i molti brand presenti sul territorio.

Il nuovo sequel sembra voler marchiare il concetto di fazione all’interno del gioco dei reaper, intuibile da uno dei trailer in cui venivano presentati dei nuovi personaggi e facce riconoscibili all’interno di team già assemblati ed eterogenei. Ad esempio, Rindo fa parte dei Wicked Twisters, insieme ad altri tre giocatori, ognuno con delle peculiarità da sfruttare. Il protagonista in tal senso, sembra avere visioni del futuro, con la possibilità di cambiare il corso degli eventi, riavvolgendo segmenti temporali. Siamo altresì convinti del potenziale narrativo di tale dono, tanto da destare in noi una genuina curiosità. Rindo sembra essere a tutti gli effetti il leader del proprio team, e non abbiamo dubbi ci riserverà molte sorprese con il proseguire della nuova storia.

Fret

Fret è il secondo membro dei Wicked Twisters, che sembra andare fin da subito d’accordo con Rindo. La sua abilità consiste nel permettere alle persone di ricordare ciò che hanno dimenticato. Una soluzione sicuramente interessante per risolvere alcuni puzzle e proseguire nelle missioni attraverso i 7 giorni. Il ragazzo ricopre sicuramente un ruolo importante nella squadra, anche per un certo carisma che trasuda dal character design e che siamo ansiosi di vedere all’opera.

Nagi

Nagi va a completare il trio di nuovi personaggi dei Wicked Twisters, una ragazza sicuramente particolare che vediamo andare d’accordo con Rindo e Fret, sebbene in uno dei trailer possiamo vederla coinvolta in situazioni emotivamente importanti. Non conosciamo ancora la completa natura della ragazza, tantomento se possegga dei poteri particolari in grado di aiutare il team protagonista, ma il design tendente al dark ci lascia sensazioni positive.

Minamimoto

Sho Minamimoto è un personaggio già apparso nella precedente iterazione del brand, e aveva il ruolo di Game Master. Non sappiamo ancora perché stia partecipando come giocatore in questo sequel. È indubbiamente uno dei personaggi più apprezzati fino ad oggi nell’economia di TWEWY, e la sua presenza ci fa enorme piacere, in attesa di scoprire di più sulle rinnovate motivazioni che lo hanno portato, insieme alla sua intelligenza matematica, ad unirsi ai Wicked Twisters, anche se qualche indizio sulla sua riapparizione ci viene fornito dall’epilogo “A New Day” del primo gioco.

NEO The World Ends with You: i team conosciuti

Ci sono poi altri personaggi apparsi nei precedenti trailer che incontreremo, tra demoni e altri giocatori, dislocati in diverse fazioni che vedremo brevemente in alcune proposizioni per ciò che sappiamo.

Ruinbringers

Conosciuti anche come il team più forte, avvolti in un alone di mistero. I suoi membri sono Susukichi, un giocatore fisicamente imponente dall’aspetto intimidatorio e Tsugumi Matsunae, una silenziosa ragazza che abbiamo intravisto alla fine del nuovo epilogo installato dalla versione Final Remix di The World Ends with You. La stessa sembra possedere straordinari poteri psichici e porta con sé un peluche di un gatto nero, che richiama fortemente all’immagine di Shiki, la prima partner di Neku nell’avventura originale.

Deep Rivers Society

Letteralmente amanti dei canali sotterranei di Shibuya, che mirano a sopravvivere al gioco dei mietitori, prendendovi parte cautamente. Il suo leader è Fuya, un ragazzo alquanto codardo, non propriamente adatto per il ruolo. La sua avversione al conflitto tuttavia, gli ha permesso di sopravvivere alla cancellazione. La propria passione per i canali lo porta a girare con una mappa della città in cui sono marcati i suoi canali preferiti della zona.

Variabeauties

Un team super stiloso con la passione per la moda. La sua leader Kanon si presenta come gentile e accattivante per il suo stile, non nascondendo una certa astuzia nelle situazioni più critiche. Sebbene non sia propriamente la più potente in poteri psichici, compensa con la saggezza, che l’ha aiutata a sopravvivere al gioco dei mietitori fino ad ora.

Purehearts

Un team esperto di social media che sfrutta il pensiero positivo all’interno del gioco come arma. Il suo leader è Motoi, che fa del suo sorriso vincente e delle sue doti eloquenti il suo arsenale, in grado di trasmettere sensazioni positive, anche se la sua superficialità e l’uso frequente di paroloni fantasiosi possono portare gli interlocutori a comprendere male il messaggio. Tuttavia, la sua personalità magnetica ha attirato a sé un gran numero di seguaci.

PIATTAFORME: PS4, Nintendo Switch

SVILUPPATORE: Square Enix

PUBLISHER: Square Enix

DATA D’USCITA: 27 luglio 2021

Ci sono molte altre figure che impareremo a conoscere e altre che faranno ritorno, tra le novità che ancora ci sono ignote, e che conosceremo integralmente a partire dal 27 luglio 2021 all’interno del nuovo NEO The World Ends with You su PlayStation 4 e Nintendo Switch, e solo successivamente su PC.