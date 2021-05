Monster Hunter Digital Event: annunciata la data di maggio

Capcom ha annunciato un nuovo Monster Hunter Digital Event per mercoledì 26 maggio. L’evento andrà in onda alle 7:00 PDT / 15:00 BST (le 15:00, ora italiana). Oltre ai dettagli sul nuovo aggiornamento, versione 3.0 per Monster Hunter Rise, Capcom condividerà anche nuovi dettagli sul suo prossimo gioco di ruolo, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (trovate qui i requisiti per PC).

Monster Hunter Rise è un gioco di ruolo d’azione che trasporterà i giocatori nel colorato villaggio di Kamura, un nuovissimo e tranquillo luogo di montagna che attira i visitatori con la sua cultura unica e le innovative tecnologie di caccia. Dopo che i cacciatori hanno equipaggiato la loro armatura e scelto uno dei vari tipi di armi, apprendono nuovi metodi di caccia e sbloccano nuove strutture, comprese le ancient shrine ruins. Man mano che i giocatori sconfiggono i mostri e avanzano nel gioco, gli oggetti dei nemici caduti possono essere utilizzati per creare armi e armature uniche che aumenteranno le loro possibilità di successo e sopravvivenza futuri. I cacciatori possono affrontare queste sfide da soli o con un massimo di altri tre giocatori nel gioco online locale o cooperativo.

In Wings of Ruin, sei il nipote di Red, il cui Monstie era il Ratha guardiano, il venerato protettore dell’isola di Hakolo. Quando decidi di fare esperienza come Rider, incontri Ena, una ragazza wyverniana che un tempo conosceva Red. Per proteggere l’uovo che il Ratha guardiano le ha affidato, decidete di lasciare l’isola insieme. Una serie di strani eventi iniziano a verificarsi all’improvviso. Mentre cerchi di capire cosa sta causando queste anomalie ambientali, l’uovo finalmente si schiude. Nasce un Rathalos con delle piccole ali, incapace di volare. Monster Hunter Rise è attualmente disponibile su Switch e verrà lanciato per PC nel 2022. Nel frattempo, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin verrà lanciato per Switch e PC il 9 luglio.