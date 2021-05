Nuovo trailer per Necromunda Hired Gun

Necromunda Hired Gun, l’entusiasmante e frenetico sparatutto in prima persona sviluppato dal Streum On Studio, ti dà il benvenuto nella nefanda città di Necromunda, un luogo selvaggio dove tutto è permesso, al giusto prezzo. Guadagnati da vivere, nei panni di un cacciatore di taglie, in questa utopia di violenza. Presentati a Martyr’s End, il punto di ritrovo dei cacciatori di taglie nel tuo piccolo angolo di Necromunda. Scegli il tuo contratto, prepara l’equipaggiamento e parti, insieme al tuo cyber-mastino, per rintracciare gli obiettivi in ​​una delle numerose aree spregevoli dell’Alveare. Utilizza il rampino e la tecnica della corsa sul muro per avvicinarti alla tua preda e scatena la distruzione.

Coltello, lanciagranate e una speciale pistola a gravitazione ti saranno utili per guadagnarti da vivere nel conflitto tra le diverse fazioni dell’Alveare. Dopo ogni missione ad alta intensità di azione scambia il bottino con potenziamenti per il tuo arsenale e per quello del tuo migliore amico a quattro zampe. Specializza il tuo personaggio, aumenta il tuo potere e diventa il peggior incubo dei tuoi bersagli.

Necromunda Hired Gun sarà disponibile dal primo giugno per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC e in versione fisica dal 30 giugno.